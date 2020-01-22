الطيران الحربي السوري يشن غارات مكثفة على الجماعات المسلحة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ‏الطيران الحربي السوري، شن غارات جوية مكثفة على مواقع المسلحين في قرى وبلدات بريف ‎حلب الغربي والجنوبي، منها ‎خان العسل محيط ‎الاتارب محيط ‎كفرناها و ‎المنصورة، ‎وكفرداعل محيط ‎وبشنطره ‎وخلصة ‎وخان طومان ‎والحميرة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المسلحين بعدة ​قذائف​ بالريف الجنوبي.

كما استهدف الطيران الحربي بعدة غارات جوية مواقع المسلحين ايضا، في ​معرة النعمان​ و الدير الشرقي و دانة المعرة ومعرشورين و سرجة والشيخ أدريسو دير سنبل و منطقة جبل الأربعين و كفروما بريف ‎إدلب.

وقد واصلت ​الجماعات المسلحة​ استهدافها للمدنيين في حلب، وسمع دوي انفجار اربعة قذائف في حي جمعية الزهراء ما ادى لوقوع إصابات بين المدنيين.

من جهة اخرى استهدف المسلحون المدنيين في حي جمعية الزهراء بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن وقوع إصابات كما وسقط عدد من القذائف الصاروخية في حي حلب ​الجديدة​ مصدرها المجموعات المسلحة المتمركزة في منطقة الراشدين غرب المدينة.