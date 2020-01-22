ترامب: يجب على شركة "آبل" أن تساعد الشرطة بالوصول لبيانات هواتفها

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في كلمة له خلال منتدى دافوس، أنه "يجب على شركة "آبل" أن تساعد شرطة بلاده، في الوصول إلى البيانات المشفرة لهواتفها عند الحاجة"، مشيراً الى ان "الشركة تمتلك مفاتيح الوصول إلى العديد من المجرمين".

وتزامن تصريح ترامب مع إحياء مشروع قانون في ​الولايات المتحدة​ يسمح للسلطات بالوصول إلى معلومات خاصة في إطار التحقيقات الهادفة إلى محاربة الإرهاب.