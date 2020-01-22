الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 15 طائرة بدون طيار لمراقبة الهجرة

منح ​الاتحاد الأوروبي​ للمغرب 15 ​طائرة​ بدون طيار فضلا عن إعانات لوجستية ومالية لمساعدة ​المغرب​ على مراقبة سواحلها والتحكم في تدفقات ​الهجرة​ إلى ​أوروبا​. وتأتي هذه المنحة بعد شهر من تقديم الاتحاد نحو 102 مليون يورو للمغرب في إطار تكثيف الجهود لمحاربة الهجرة غير النظامية.

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