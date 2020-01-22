الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 15 طائرة بدون طيار لمراقبة الهجرة

منح الاتحاد الأوروبي للمغرب 15 طائرة بدون طيار فضلا عن إعانات لوجستية ومالية لمساعدة المغرب على مراقبة سواحلها والتحكم في تدفقات الهجرة إلى أوروبا. وتأتي هذه المنحة بعد شهر من تقديم الاتحاد نحو 102 مليون يورو للمغرب في إطار تكثيف الجهود لمحاربة الهجرة غير النظامية.
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