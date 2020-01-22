وفد من الكونغرس الأميركي في سيناء لبحث علاقات الشراكة بين البلدين

أعلنت ​الحكومة المصرية​، عن "زيارة وفد من ​الكونغرس الأميركي​ ل​محافظ​ة ​شمال سيناء​، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر و​الولايات المتحدة​ الأميركية"، مشيرة الى ان "6 من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قاموا بزيارة محافظة شمال سيناء، والتقوا محافظ شمال سيناء وتفقدوا بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ​العريش​ في مجال التنمية الاقتصادية وزاروا محطة تحلية ​المياه​ الجاري إنشاؤها في العريش"، منوهة إلى أن "أعضاء الوفد أكدوا على أهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة ​الإرهاب​ والإشادة بجهود ​الجيش المصري​ في تحقيق ​الأمن​ والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء".

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