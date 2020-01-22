رئيس الاركان الفرنسي: قتل سليماني في العراق لم يكن فكرة جيدة

أعلن رئيس هيئة الأركان الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، أن الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ كان "محرضا حقيقيا"، لكن اغتياله في ​العراق​ "لم يكن فكرة جيدة" إذ ساهم في زعزعة استقرار هذا البلد.

وخلال لقائه مع رابطة صحافيي الدفاع، أشار لوكوانتر إلى أن "سليماني لم يكن قديسا، كان محرضا حقيقيا وعنصرا مزعزعا للاستقرار وفاعلا جدا للإيرانيين"، ولكن "يبدو لي أن الذهاب الى قتل سليماني في العراق لم يكن فكرة جيدة"، لافتاً إلى أن "ذلك يضعف موقف العراق بشكل واضح جدا، وإن رغبة ​التحالف الدولي​ والغربيين هي في تحصين العراق وفي مساعدته على إعادة ​البناء​ كدولة مستقرة وسيّدة في المنطقة".

ولدى سؤال الجنرال الفرنسي عن احتمال قيام "​الحشد الشعبي​" في العراق بتحركات، لفت إلى "اننا في مرحلة تنطوي على أخطار".

تجدر الإشارة إلى أن ​فرنسا​ تنشر حوالي ألف عسكري في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" في العراق و​سوريا​.