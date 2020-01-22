الخارجية العراقية: ندين قصف السفارة الأميركية وندعو لمحاكمة الفاعلين

دانت وزارة الخارجية ​العراق​ية تعرّض سفارة ​الولايات المتحدة​ في ​بغداد​ قبل أيام لقصف ب​صواريخ​ مجهولة سقطت في محيطها.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه يجب "الالتزام بحرمة ​البعثات الدبلوماسية​، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر، كما نؤكد أن السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببين لإحالتهم إلى ​القضاء​ لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال بأمن البلاد".

وأشار البيان إلى أنه "بقدر تعلق الأمر بوزارة الخارجية، فإنها تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء"، لافتاً إلى أن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في سير العمل الدبلوماسي الذي يوليه العراق أهمية بالغة، لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المتبادلة للمصالح الثنائية".