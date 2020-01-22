بوتين يصادق على حكومة "التجديد"









اسماء السيد - نصر المجالي: صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، على الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، والتي ضمت 21 وزيرًا و9 نواب.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تشكيلتها بأنها "متوازنة جدا"، حيث شهدت "تجديدا كبيرا".

وشهدت الكتلة المالية والاقتصادية في حكومة ميخائيل ميشوستين الجديدة تغييرات جذرية، أبرزها تعيين أندريه بيلوسوف في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وكان بيلوسوف قد شغل لأكثر من ست سنوات منصب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية.

ويعتبر بيلوسوف خبيرا اقتصاديا محترفا، ويقول دميتري دولجين الاقتصادي في بنك "آى إن جى" في موسكو، إن شخصية بيلوسوف مرتبطة بفكرة تعزيز المشروعات الوطنية وتمويلها النشط.

وجاء تعيين بيلوسوف في منصب النائب الأول لرئيس الوزراء بدلا من أنطون سيلوانوف، الذي احتفظ بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.

كذلك تم تعيين حاكم بيرم، مكسيم ريشيتنيكوف وزيرا جديدا للتنمية الاقتصادية الروسية، وكان ريشيتنيكوف قد شغل منصب رئيس قسم السياسة الاقتصادية والتنمية لمدينة موسكو لمدة خمس سنوات.

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اول اجتماع لحكومة روسيا الجديد

ومن المتوقع أن يعين مكسيم أورشكين، الذي كان يترأس وزارة التنمية الاقتصادية في الحكومة السابقة، في منصب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية بدلا من بيلوسوف، وبالإضافة الى مهام وزير التنمية الاقتصادية فإن ريشيتنيكوف سيتولى مهام وزير شؤون شمال القوقاز.

احتياطات الذهب

وعن مهام الحكومة الجديدة، يقول بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، إن نشاط الحكومة السابقة كان مرتبطا بمواجهة الأزمة وتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي في ظل العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة الى إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي لم يحظ بشعبية، لكن عمل الحكومة الجديدة سيرتبط بدعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الوطنية والمبادرات الاجتماعية، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا.

تشكيلة الحكومة

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين، ونص مرسوم بوتين على تكليف:

سيرغي لافروف - وزيرا للخارجية

سيرغي شويغو - وزيرا للدفاع

فلاديمير كولوكولتسيف - وزيرا للداخلية

قسطنطين تشويتشينكو - وزيرا للعدل

أنطون سيلوانوف - وزيرا للمالية

فاليري فالكوف - وزيرا للعلوم والتعليم العالي

أولغا ليوبيموفا - وزيرة للثقافة

ألكسندر نوفاك - وزيرا للطاقة

يفغيني ديتريخ - وزيرا للنقل

دنيس مانتوروف - وزيرا للصناعة والتجارة

مقصود شادايف - وزيرا للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام

دميتري كوبيلكين - وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة

ميخائيل موراشكو - وزيرا للصحة

دميتري باتروشيف - وزيرا للزراعة

فلاديمير ياكوشيف - وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ

سيرغي كرافتسوف - وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف - وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

أوليغ ماتيتسين - وزيرا للرياضة

أنطون كوتياكوف - وزيرا للعمل والرعاية الاجتماعية

مكسيم ريشيتنيكوف - وزيرا للتنمية الاقتصادية

نواب رئيس الحكومة

كما شمل المرسوم تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة هم:

أندريه بيلواوسوف – نائبا أولا لرئيس الوزراء

دميتري غريغورينكو - نائبا لرئيس الوزراء - رئيسا لجهاز الحكومة

فكتوريا أبرامتشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

تاتيانا غوليكوفا - نائبا لرئيس الوزراء

يوري بوريسوف - نائبا لرئيس الوزراء

ديمتري تشيرنيشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

يوري تروتنيف - نائبا لرئيس الوزراء - مفوضا للرئيس في الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى الروسي

أليكسي أوفشوك - نائبا لرئيس الوزراء

مارات خوسنولين - نائبا لرئيس الوزراء