ترمب: سنضيف "بضع دول" على قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة

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دافوس: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته تحضر لإضافة "بضع دول" إلى اللائحة المثيرة للجدل للدول التي يمنع على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة أو يخضعون لقيود صارمة.

وأعلن من منتدى دافوس الاقتصادي "سنضيف بضع دول إليها. علينا أن نضمن أمننا. يجب أن يكون بلدنا بأمان"، مضيفاً أن أسماء تلك الدول ستعلن "قريباً جداً". وكان صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق أن الإدارة الأميركية تريد إضافة نيجيريا إلى اللائحة فضلاً عن دول أخرى من إفريقيا وآسيا.