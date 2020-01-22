شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكى لـ"اتصالات النواب": مصر بها مناخ جيد للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، جيم سوليفان، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك تطور كبير يحدث بها، وأمريكا مهتمة جدا بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لأخر، وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذى يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيا خلال الأيام المٌقبلة.

وضم الوفد الأمريكي كل من جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، ونسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرار المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف سوليفان، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تشريع حماية البيانات الشخصية التى تضعه مصر سيفتح مزيد من التعاون مع أمريكا، قائلا: "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".

ونوه سوليفان، إلي أن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو أن يحظي بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التى ستتعامل من خلاله، مشيرا إلى أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس، ونحاول أن نجد حل لذلك في إطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة.

وأوضح سوليفان أن مصر مؤهلة أن تكون مركز إقليمي لوضع إطار تشريعي لحماية المعلومات نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وإفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر خصوصا أن السوق المصري كبير وخصب وبه 100 مليون شخص.