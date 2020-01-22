شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان لوزيرة الصحة بشأن استقالة 3500 طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة، بشأن استقالة ما يقرب من 3500 طبيب من وزاره الصحة خلال عام 2019، بسبب التعسف الإداري وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية، مطالبة بسرعة إحالته للجنة المختصة لمناقشته وبحث الأسباب، بحضور الوزير المختص.

Advertisements

وقالت "المنشاوى"، إنها تتقدم بطلب الإحاطة بشأن استقالة ما يقرب من 3500 طبيب من وزاره الصحة بسبب التعسف الإداري وعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية، ومثال علي ذلك التعنت الإداري وما حدث لطبيبات المنيا فى الحادث الذي أدي إلي وفاة 3 طبيبات، وحيث إن هذه الاستقالات تؤدي إلي نقص الأطباء، وبالتالي نقص وقصور في الخدمة المقدمة.

وكانت الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أعلن فى بيان، أن استقالات الأطباء فى تزايد مستمر، وأنه خلال عام 2019 تقدم 3500 طبيب باستقالته من وزارة الصحة مقارنة بالعدد فى 2018 ، والذى كان 2600 طبيب، قائلا: "التعسف الإدرى فى وزارة الصحة هو أمر موجود ومستمر وحادثة المنيا كشفته بقوة، فدائما ما يتلقى الأطباء أوامر إدارية مفاجئة مثل الانتداب إلى أى محافظة أخرى ويتم إبلاغ الطبيب قبل السفر بيوم واحد فقط دون مراعاة الظروف الصحية أو الاجتماعية، والمبرر هو حاجة العمل، وإذا رفض الطبيب التنفيذ فإنه يتعرض لجميع أنواع التعسف مثل الجزاء أو النقل إلى محافظات بعيدة وأحيانا تصل للفصل، ولا يوجد مقابل مادى للنقل أو الانتداب، ويحصل الطبيب على نفس مرتبه دون أى زيادة بل ويتحمل تكاليف انتقاله على حسابه الشخصى، وهذا ما حدث مع طبيبات المنيا حيث قمن باستئجار ميكروباص خاص على حسابهن حتى ينقلهن إلى مكان التدريب فى القاهرة".