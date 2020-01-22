شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: نعتز بما يقدمه رجال الشرطة من ملحمة للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، قائلا:"عيد الشرطة يوم نحتفل فيه بعقيدتهم الوطنية التى ترسخت منذ 25 يناير 1952، مرورًا بعقيدتهم وتضحياتهم المستمرة على مدار التاريخ، نهاية بحملهم مسؤولية الدفاع عن الوطن فى أكثر أوقات مصر خطورة وشدة وتأثرًا بالأحداث".

وأضاف رشاد، فى رسالة وجها لجنود وقيادات وأبطال رجال الشرطة البواسل: " نعتز ونقدر ما تقدموه فاستمروا فى مسيرتكم فأنتم دائما على الإيمان بالوطنية المصرية، وعزيمتكم الراسخة التى لا يستطيع أحد التأثير فيها وستظل عقيدتكم مع القوات المسلحة الضمانة الوحيدة لحفاظ مصر من مخططات نشر الفوضى ومؤامرات إسقاط الوطن".

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وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن بطولات وتضحيات رجال شرطتنا البواسل الأوفياء تظل نموذجًا للدفاع عن أرض وعرض المصريين؛ لم ولن تنسى، لأنها ملاحم وطنية تدرس على مدار التاريخ شاهدة على وطنية وعظمة عيوننا الساهرة فخر هذه الأمة.

وتابع، "ستظل وطنية وعزيمة وبسالة الشرطة مصدر ثقة وطمأنينة للشعب المصري ودرع الوطن ضد قوى الشر والإرهاب، وسنظل صفا واحدًا خلف قياداتها الحكيمة؛ ندعمها ونساندها في رسالتها المقدسة لإرساء السلام والأمن والاستقرار بمصرنا الحبيبة برئاسة زعيم الأمة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي".