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إغلاق 10 مراكز للدروس الخصوصية بكفر الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، والقيادات التنفيذية، إغلاق 10 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم.

وقال البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتدريس تخصصهم بمراكز الدروس الخصوصية، بالمخالفة للقانون.

ويشير البيان إلى أن العقوبة تصل إلى حد الوقف عن العمل، وجاري إبلاغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعلمين.

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