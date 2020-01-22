نتنياهو يدعو ماكرون للانضمام للضغوط الدولية على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الانضمام للضغوط الدولية التي تقودها الولايات المتحدة على إيران.

ووفقا لحسابات نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا ماكرون "للانضمام إلى الضغوط والعقوبات التي تُمارس على إيران إثر الخطوات التي اتخذتها طهران في المجال النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة".

وأضاف أن الجانبين تحدثا أيضا "عن الأوضاع في لبنان، وعن مشروع إنتاج الصواريخ الدقيقة الذي يقوم به حزب الله"، كما بحثا "الأحداث التي تجري في ليبيا على خلفية التدخل التركي فيها".

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وقرر الجانبان إطلاق "حوار استراتيجي بين البلدين بغية تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما أيضا بما يخص القضايا الإقليمية".

ورحب نتنياهو بطلب ماكرون الانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي أقيم في القاهرة مؤخرا بمشاركة إسرائيل.

ويتواجد ماكرون في تل أبيب للمشاركة، مع عدد كبير من القادة العالميين، في مراسم إحياء الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشوفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.