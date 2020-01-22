تبدأ من 210 جنيهات.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الشمالية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي الزاوية الحمراء على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (ش الشركات - ش ترعة الإسماعيلية - ش مجمع المصانع - ش منشية الجبل - ش ترعة الدكر - ش أبوبكر الصديق - ش معمل التكرير - ش أحمد فاروق - ش ترعة الجلاد - ش أحمد خليل - ش العاشر من رمضان - ش مرفق المياه - ش السلام - ش العبور).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 700 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 350 جنيهًا للسكني و600 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 210 جنيهات للسكني و360 جنيهًا للإداري و240 جنيهًا للتجاري و240 جنيهًا للصناعي.