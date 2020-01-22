تقديم شكوى وتبديل التخصيص.. خدمات إلكترونية لأول مرة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان عدة خدمات إكترونة لأول مرة، أمام الحاجزين في مشروع الإسكان الاجتماعي بجميع المدن الجديدة والمحافظات.

وتمثلت أول خدمة في طريقة تقديم شكوى لمخالفة قانون الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني، حيث يتيح هذا الرابط "https://Reporting.shmff.gov.eg"، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمصراوي، إنه بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن، أكثر من 2000 محضر وتم تحويل 3 حالات منهم إلى النيابة العامة نتيجة تزوريهم في الأوراق المقدمة عند الحجز.

وأضافت أن الهدف من هذه المنظومة إيصال الدعم لمستحقيه من منخفضي الدخل، وذلك ضمن منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

تحويل حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي استمرار تحويل الحجز إلى المشروعات المتوفر بها الوحدات، كفرصة أخيرة، حتى أول فبراير 2020.

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وأتاح الصندوق هذه الفرصة للحاجزين ضمن مشرع برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والمنطبق عليهم الشروط، وممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا، والوحدات الجاري تنفيذها فقط، بكل من المدن والمراكز التي لا تتوفر فيها وحدات سكنية.

- شروط وخطوات التحويل:

1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الأصلي المقدم عليه.

2- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المقدم عليه.

3- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

4- تحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني، مع إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع، بعد ملء البيانات وتوقيعة.

5- بعد قبول الطلب يتم التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يومًا من تاريح نتيجة القبول، كما يتم سداد 35 جنيهًا جدية تحويل.

ويمكن استخدام هذه الخدمة بشكل إلكتروني فقط من هنا:

تبديل التخصيص:

كما شملت الخدمات الإلترونية المخدمة لحاجزي الإسكان الاجتماعي، تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين.

ويمكن للحاجزين تقديم طلب للتحويل عبر الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg)، لكن لا بد أن تتوافر في الحاجزين هذه الشروط والمواصفات:

- خدمة تبديل الشقق بين الحاجزين تحدث لأول مرة من وزارة الإسكان لخدمة الحاجزين.

- على الراغبين في استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.

- تبديل الشقق يقتصر على الوحدات الموجودة في نفس المدينة فقط، وفي نفس الإعلان للحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق.

- للاستفادة من الخدمة لا بد أن تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط.

- من يرغب في التبديل بين الشقق لا بد أن يحصلوا على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.