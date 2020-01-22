ألقوا المقاعد من الرابع.. إلغاء امتحان 4 طلاب بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

رصدت غرفة عمليات، مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حالات غش واعتداء على المراقبين، وتصوير ورق الأسئلة، خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

ورصد مراقب بلجنة مدرسة البنات الإعدادية بالحامول، طالبة خلال تصويرها ورقة الأسئلة بهاتف محمول، وعقب اكتشاف الواقعة، حضر ذويها، واعتدوا على الملاحظين، وجرى السيطرة على الموقف.

كما رصدت غرفة عمليات التربية والتعليم، إثارة4 طلاب بالتعليم المهني بمدرسة السادات التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، للشغب بلجنة مدرسة أحمد عرابي، وألقوا المقاعد من الطابق الرابع بالمدرسة.

انتقلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إلى المدرسة، وقررت إلغاء امتحان الترم الأول لطلاب التعليم المهني المشاغبين، واستبعاد عاملة بالمدرسة الإعدادية الجديدة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لعدم التزاماتها بتعليمات الامتحانات.