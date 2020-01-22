العراق / ناشطون يرفضون ترشيح "مزدوجي الجنسيّة" لرئاسة الحكومة المقبلة

أبدى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ترشيح أشخاص "مزدوجي الجنسية" إلى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة.
وبحسب ما نقله موقع "السومرية " اليوم، الثلاثاء 21 جانفي 2020، قال أحد الناشطين على موقعي "تويتر" و"فايسبوك" إن "أي مرشح من قبل الكتل السياسية لمنصب رئاسة الوزراء يجب أن يكون حاملا للجنسية العراقية فقط، وأن لا يحمل أي جنسية أخرى، كما يجب أن يتحلى بالنزاهة والشجاعة".
وأضاف أن "إختيار مرشح لهذا المنصب يجب أن يمتلك المواصفات المطلوبة من حيث الاستقلالية، ولم يشغل منصبا سياسيا سابقا وتكون لديه خبرة إدارية".
كما نشرت صفحات أخرى على مواقع التواصل أن "إختيار أي شخص لمنصب رئاسة الوزراء يجب أن يكون وفقا للمثل الذي يقول الشخص المناسب للمكان المناسب" ، لافتة إلى أن "الشخص المناسب يجب أن يتحلى بالنزاهة والقوة وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية".
وأشارت إلى أن "معظم المسؤولين من مزدوجي الجنسية الذين اتهموا بالفساد كانوا يلجؤون إلى الدول الأخرى التي يحملون جنسيتها متى ما تم إتهامهم بالفساد".
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