فرنسا / محتجون على إصلاحات التقاعد يقطعون الكهرباء عن أكبر سوق للأغذية بالعالم

وكالات - قطع عمال فرنسيون الكهرباء اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 عن سوق رانجيس، أكبر سوق جملة للأغذية الطازجة في العالم، وذلك احتجاجا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد حسبما أفادت نقابة عمالية يسارية.

وقال متحدث باسم سوق رانجيس الدولي إنه تمت الاستعانة بإمدادات الكهرباء الطارئة عندما بدأ الانقطاع الساعة 0530 بتوقيت جرينتش وإن الحركة التجارية لم تتعطل. واستمر انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة.

وكتب فرع العاملين في مجال الطاقة في نقابة الكونفدرالية العامة للشغل على فيسبوك "تم قطع الكهرباء عن رانجيس هذا الصباح".

وتسبب انقطاع الكهرباء أيضا في وقف خدمات قطار أورلي فال الخفيف الذي يصل إلى مطار أورلي ثاني أكبر مطارات باريس ازدحاما.

ويسلط قطع إمدادات الكهرباء عمدا الضوء على إصرار النقابات اليسارية في فرنسا على اللجوء للأعمال الخارجة عن القانون بعد موجة إضرابات واحتجاجات في الشوارع بدأت في مطلع ديسمبر كانون الأول ولم تمنع ماكرون من المضي في إصلاحاته لنظام التقاعد.