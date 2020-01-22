‏‎‏‎بحث وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير- خلال زيارته للاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية (بروكسل)، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي، ألكسندر روندوس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (بروكسل)، اليوم الأربعاء، مع مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي، ألكسندر روندوس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏‎وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص "للقرن الأفريقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.