أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا تعليق رحلاته حتى إشعار آخر، نتيجة تعرضه لعدة قذائف عشوائية.
وأشارت إدارة المطار في بيان نشرته إلى تحويل مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية إلى مطار مصراتة الدولي، قادمة من مطارتونس قرطاج الدولي.
وكان الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو، قال إن قوات "الجيش الوطني الليبي" قصفت المطار بستة صواريخ غراد.
الجدير بالذكر أن قذف هذا المطار يأتيبعد يومين من اتفاق برلين بهدف حل النزاع في ليبيا، وذلك يعد خرق لتلك الاتفاقية .
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، دعا أمس الثلاثاء طرفي النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في هذا البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق رحلات مطار معيتيقة بسبب تعرضه لقصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.