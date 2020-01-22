في أول يوم عمل.. شائعة تطارد وزيرة الإعلام اللبناني الجديدة

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نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، أن تكون قد غردت عبر حسابها على "تويتر" أو تناولت أي شخصية، محذرة من حسابات مزورة يتداولها الإعلام، تنسب إليها تغريدات لم تصدر عنها.
انتشرت على "توتير" في الساعات الماضية حسابات تحمل اسم منال عبدالصمد، نشرت العديد من التغريدات حول قنوات لبنانية محلية وشخصيات سياسية وفنية.
يذكر أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات
نالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في العام 2015.
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