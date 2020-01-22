الإبلاغ عن أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد في هونج كونج

أكَّدت حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة يشتبه بشدة في إصابتها بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد في المنطقة وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجّلت السلطات الصحية في الصين 473 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن في شتى أنحاء البلاد، و9

حالات وفاة جميعها في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين.. فيما يؤكد خبراء الصحة بالصين أن الفيروس، الذي ينتقل من إنسان لآخر، لديه القدرة على التحول.



وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، في تصريح اليوم، أن مشاركة تايوان

في المنظمات الدولية لمنظمة الصحة العالمية يجب أن تكون تحت إطار مبدأ "صين واحدة"، وأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الصين ومنظمة الصحة العالمية تضمن قدرة تايوان على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، حيث إنه بعد حدوث الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في مدينة "ووهان" وسط الصين، أبلغت اللجنة الوطنية الصينية للصحة منطقة تايوان على الفور بالمعلومات الوبائية.