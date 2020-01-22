حرائق أستراليا تكشف كنز عمره 6000 سنة

أظهرت حرائق أستراليا عن نظام مائى متكامل بناه السكان الأصليون منذ 6000 سنة، واكتشفت العديد من القنوات المائية والسدود المبنية من الصخور البركانية فى ولاية فيكتوريا، وتستخدم لاصطياد الأسماك، -وفقًا لما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية-.
وقال ممثل السكان الأصليين، إن القنوات المكتشفة أكبر بكثير مما تم تسجيله سابقًا، قائلًا :"عندما عدنا إلى المنطقة، وجدناقناة مخبأة في العشب وغيرها من النباتات.. كان طولها حوالي 25 مترًا، وكان حجمها كبيرًا إلى حد ما"، وأضاف:"أن هياكل جديدة تشبه القنوات والبرك أصبحت الآن مرئية".
وعلَّق الموقع الإلكتروني لمؤسسة السكان الأصليين، أن نظام الاستزراع المائي (الذي يعد جزءًا من متنزه بود بيم الوطنى)
ووفقًا للتقرير السلطات في ولاية فيكتوريا كانت جانديتجمارا واحدة من عدة مجموعات من السكان الأصليين الذين كانوا يقيمون في الأجزاء الجنوبية من ولاية فيكتوريا الحالية وكان يُعتقد أن عدد سكانها كان بالآلاف قبل القرن التاسع عشر، لكنه تضاءل بشكل كبير بعد وصول الأوروبيين.
ويأمل العلماء فى التوصل لمزيد من الاكتشافات حول نظام الاستزراع المائى والقنوات التى بناها سكان أستراليا الأصليين.
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