كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: يجب على الحكومة استعادة الثقة الدولية والمحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقل مكتب الرئيس عنه قوله في أول اجتماع لمجلس الوزراء "مهمتكم حساسة"، مضيفا إنه يجب على الحكومة العمل لتعويض الوقت الضائع.
وقد تم تشكيل الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب، يوم الثلاثاء بعد أن وافق حزب الله الشيعي المدعوم من إيران وحلفاؤه على تشكيل مجلس يضم 20 متخصصًا.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان أنه سيعمل مع دياب لدعم أجندة الإصلاح، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بتعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
كانت الدولة المثقلة بالديون بدون حكومة فعالة منذ استقالة سعد الحريري، الزعيم السني الرئيسي في لبنان والحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية، كرئيس للوزراء في أكتوبر في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد السياسيين الذين قادوا لبنان إلى أسوأ أزماته منذ حرب 1975-90.
وقد خرج المتظاهرون إلى شوارع بيروت مع إعلان الحكومة الجديدة، واغلقوا الطرق في العديد من المدن باستخدام الإطارات وغيرها من الحواجز.