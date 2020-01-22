كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تواصل عنادها مع أوكرانيا بشأن الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن فك شفرة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية سيجري في طهران.

وأوضح وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني محمد إسلامي، أن العمل جار لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر، حسبما ذكرت قناة العربية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، قد طالب إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة في طهران، مشيرًا إلى أن عدم تسليمه يؤشر على تحقيق ناقص.

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وتراجعت إيران، عن إعلانها السابق باستعدادها إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى الخارج.

وقد أعلنت إيران مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا جراء تحطمهافي مطار الخميني بطهران يوم 8 يناير.