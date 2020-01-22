شرعت مصالح أمن طنجة، اليوم الأربعاء، في حملة واسعة النطاق على تجار المخدرات الموجودين في المدينة القديمة، وتمكنت من توقيف عدد منهم.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بتطويق منزل أحد مروجي المخدرات الملقب بـ”الكبيدة”، الصادر في حقه مذكرات بحث وطنية، فيما تمكن هذا الأخير من الفرار من سطح منزله بطريقة وصفت بالهوليودية.
وبحسب مصادر الموقع، فإن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ خطة أمنية لمحاربة المخدرات بشتى أنواعها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يشن حملة واسعة لتوقيف مروجي المخدرات.. وهروب هوليودي لأحدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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