“عبيابة” يطالب بـ”الانكباب بصفة استعجالية” على تقييم أداء الجامعات الرياضية

قالت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، إنه في إطار التوجه الجديد الرامي للنهوض بالرياضة الوطنية، استقبل الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم، أعضاء اللجنة التي سبق له تعيينها والمكلفة بإعداد تصور شمولي ومندمج لتطوير مجالات تدخل الجامعات الرياضية ومواكبتها مع إيجاد السبل الناجعة لتهييء المنتخبات الوطنية.

وأكد أمام أعضاء اللجنة، على ضرورة جعل الرياضة أحد مكونات النموذج التنموي الجديد للمغرب، مع استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة.

واعتبر الوزير أن الرسالة الملكية، خريطة الطريق لتطوير شامل للمنظومة الرياضية، كما ألح بحسب البلاغ، على أهمية دعم المشاركات الدولية لما لها من أثر إيجابي على إشعاع المغرب، وتعزيز حضور العنصر النسوي وتشجيع الثقافة الرياضية بين كافة مكونات المجتمع و مواجهة كل من آفتي المنشطات وشغب الملاعب.

ودعا الوزير أعضاء اللجنة إلى الانكباب بصفة استعجالية على تقييم أداء الجامعات الرياضية من خلال وضع معايير موضوعية لتصنيفها ومؤشرات لتتبع مدى احترامها للأهداف المحددة ضمن عقدة أهداف ودفتر للتحملات متضمن لجدولة زمنية واضحة.

وترى الوزارة، أن اللجنة مدعوة لتقديم تقرير يرصد إكراهات تطوير منظومة الرياضة وصياغة شبكة المعايير في تصنيف الجامعات الرياضية واقتراح السبل العملية الشمولية والمندمجة لتهييء جيد للنخب الرياضية على المستويين المتوسط والبعيد.