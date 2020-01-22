شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قنبلة يدوية في مقر شركه سبأفون للاتصالات.. صور والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يناير 2020 كشفت مصادر أنه في تمام الساعه 12 ظهرا اليوم الأربعاء انفجرات قنبلة يدوية في مقر شركه سبأفون للاتصالات.

وأضافت المصادر بأنه لايوجد أي قتلى. تفاصيل لاحقاً.. Advertisements

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