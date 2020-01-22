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عاجل.. قنبلة يدوية في مقر شركه سبأفون للاتصالات.. صور

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يناير 2020

كشفت مصادر أنه في تمام الساعه 12 ظهرا اليوم الأربعاء انفجرات قنبلة  يدوية في مقر شركه سبأفون للاتصالات.

 

وأضافت المصادر بأنه  لايوجد أي قتلى.

 

تفاصيل لاحقاً..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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