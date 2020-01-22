مسؤول إيراني: طهران قد تنسحب من الاتفاق النووي في نزاعها مع الغرب

الأربعاء 22 يناير 2020

قالت الوكالة الإيرانية للأنباء نقلا عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن الانسحاب من اتفاق عام 2015 النووي أحد الخيارات أمام طهران.



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وأضاف واعظي "جرت مناقشة أن البعض ربما يحيلون ملف إيران إلى مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)... إذا حدث هذا فسوف نتخذ قرارات أشد مثل الانسحاب من الاتفاق النووي".

وتابع واعظي أن روحاني لوح بهذا الاحتمال في السابق في رسالة إلى القوى الأوروبية