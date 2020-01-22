شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المال اللبناني: عودة سعر صرف الليرة لما كان عليه مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المال اللبناني غازي وزني اليوم الأربعاء ، إن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة.

وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.

وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعما أجنبيا.