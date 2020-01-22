شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشدد الفحوص الصحية في النقاط الحدودية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت هيئة روسية معنية بمراقبة الصحة اليوم الأربعاء أن روسيا زادت من مراقبتها الصحية في جميع نقاط التفتيش الحدودية بسبب مخاوف من الفيروس المميت المنتشر في الصين المجاورة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن هيئة "روسبوتريباندزور" قولها إنه "تم تعزيز المراقبة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط التفتيش على حدود الاتحاد الروسي، وليس فقط على الحدود مع الصين". وأضافت الهيئة أنه لم يتم رصد أي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.
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