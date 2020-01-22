لأول مرة منذ 1996.. الاخضر السعودي يتأهل للاولمبياد

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر تسديدة ناصر العمران التي ارتطمت بعبدالله الحمدان وتابعت طريقها داخل المرمى.

وبهذا ضمن منتخب السعودية الحصول على البطاقة الأولى من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية، ليتاهل لاول مرة منذ عام 1996.



ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضاً أستراليا مع كوريا الجنوبية على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

وشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

