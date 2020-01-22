اخبار العالم

لأول مرة منذ 1996.. الاخضر السعودي يتأهل للاولمبياد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-01-22 | 14:24

لأول مرة منذ 1996.. الاخضر السعودي يتأهل للاولمبياد

616 مشاهدة

Advertisements
تأهل منتخب إلى المباراة النهائية بعد فوزه الشاق على أوزبكستان 1-0 يوم الأربعاء على ستاد راجامانغالا في بانكوك، ضمن قبل نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 87 عندما خطف منتخب السعودية هدف الفوز الثمين عبر تسديدة ناصر العمران التي ارتطمت بعبدالله الحمدان وتابعت طريقها داخل المرمى.

وبهذا ضمن منتخب السعودية الحصول على البطاقة الأولى من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية، ليتاهل لاول مرة منذ عام 1996.


ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضاً أستراليا مع كوريا الجنوبية على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

وشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 1996.. الاخضر السعودي يتأهل للاولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا