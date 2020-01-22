2020-01-22 | 14:24
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وبهذا ضمن منتخب السعودية الحصول على البطاقة الأولى من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية، ليتاهل لاول مرة منذ عام 1996.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضاً أستراليا مع كوريا الجنوبية على ستاد ثاماسات في باثوم ثاني.
وتقام المباراة النهائية يوم الأحد، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.
وشارك في البطولة 16 منتخب تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 1996.. الاخضر السعودي يتأهل للاولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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