تراجع أسعار النفط بفعل توترات تجارية جديدة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بدراسة جدية لفرض رسوم جمركية على السيارات، إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري مع بلاده.

ويأتي تراجع أسعار النفط مدفوعا أيضا بظهور تقارير أشارت إلى زيادة مرتقبة في الإنتاج الصخري الأمريكي الشهر المقبل بأكثر من 26 ألف برميل يوميا، إلى 9.2 مليون برميل يوميا، مهددا بزيادة المعروض.