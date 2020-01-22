القضاء: الاولمبية اعلى هيئة رياضية و لها كيان قانوني مستقل عن الحكومة

اكد مجلس القضاء الأعلى، اعترافه الرسمي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ككيان قائم بحد ذاته و معترف به بصورة رسمية من قبل القضاء العراقي.

جاء ذلك في كتاب صادر من رئاسة هيئة الاستشراف القضائي قسم الدراسات والبحوث في الثامن من الشهر الجاري، حيث اكد فيه ان "اللجنة الاولمبية تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية و تدير الحركة الاولمبية في العراق و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و لها كيان قانوني مستقل عن الحكومة وفق قانونها المرقم ٢٩ في ٢٠١٩ و المنشور في الجريدة الرسمية في ٩ كانون الاول من العام الماضي".



و اشار الكتاب الى ان "الرأي القانون في فحوى الكتاب هو جاء بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى".