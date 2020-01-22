علق امين عام حركة عصائب اهلق الحق قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، على رفض القوات الأميركية الانسحاب من العراق بالقول، إن "بلدنا يعيش الآن مرحلة "احتلال"، فيما اشار الى أن تظاهرة يوم الجمعة المقبلة ستكون "ثورة عشرين ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الخزعلي يوجه كلمة مسجلة 'الجمعة المقبلة ستكون ثورة عشرين ثانية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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