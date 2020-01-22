البرلمان اليوناني ينتخب أول امرأة رئيسة للبلاد

انتخب البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء القاضية والخبيرة في القانون الدستوري وقانون البيئة إيكاتيريني ساكيلاروبولو (63 عاما) لتكون أول امرأة في تاريخ اليونان ترأس الجمهورية.
وانتخبت الرئيسة من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 261 نائبا من أصل ثلاثمئة، وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.
وستؤدي هذه القاضية اليمين في 13 مارس/آذار في نفس يوم انتهاء ولاية سلفها المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس.
وكان رئيس الحكومة قال في تصريحات سابقة إن ساكيلاروبولو مرشحة "الوحدة" و"التقدم"، واختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.
وفور تسميتها في 15 يناير/كانون الثاني الجاري في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بالإجماع، وقال رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.
وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا ضد النساء"، لكن "هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.
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