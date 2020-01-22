محاكمة ترامب وحكومة لبنان الجديدة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون.. شقيق أمير قطر يفشل في مراوغة القضاء الأمريكي، محمود فتحي.. "أفعى" الإخوان تبث سمومها من تركيا، الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دياب، البيت الأبيض يحذر: عزل الرئيس ترامب سرقة للانتخابات، خبراء: العراق باب خلفي لتمرير الأموال للنظام الإيراني.

وفي الاقتصاد، داود أوغلو يتهم حكومة أردوغان بالتلاعب لإخفاء الأزمة الاقتصادية‎، ترامب مهددا أوروبا: إما الاتفاق أو الرسوم على السيارات، الذهب يتراجع بفعل انحسار مخاوف فيروس كورونا.

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وفي الفن نجد: "نجوم لم يحصدوا الأوسكار رغم أدوارهم القوية.. ”أوتول“ ترشح 8 مرات

أما في عالم الرياضة فيبرز "تأهل إشبيلية وسرقسطة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا".

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2020.

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