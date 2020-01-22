بدء اجتماعات اللجان الفنية حول سد النهضة بالخرطوم

بدأت في الخرطوم، الأربعاء، اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث سبل ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن الاجتماعات الفنية والقانونية تستمر لمدة يومين، حيث يتوقع صدور بيان ختامي الخميس بالنتائج التي توصلت إليها.

وتجرى الاجتماعات في أحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم، دون تغطية إعلامية.

وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت السبت أن اللجان القانونية والفنية للدول الثلاث ستبحث الأربعاء والخميس الخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة.

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واتفقت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، خلال اجتماع سابق في واشنطن، على الوصول لاتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر.

وترك الاتفاق للجان الفنية والقانونية للأطراف الثلاثة مهمة إعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع يعقد بالخرطوم يومي 22-23 يناير/كانون الثاني الجاري.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توصل وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة.

وتوصل وزراء الدول الثلاث إلى الاتفاق المبدئي في واشنطن حول سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين.

واتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على المسؤولية المشتركة في إدارة أزمات الجفاف، وعلى عقد اجتماع في واشنطن يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني الجاري، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.