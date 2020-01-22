الخارجية العراقية تعلن ملاحقة مستهدفي السفارة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت الخارجية العراقية، الأربعاء، ملاحقة مستهدفي السفارة الأمريكية في بغداد مساء الإثنين بالصواريخ.



وعبرت الخارجية العراقية، في بيان، عن رفضها وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من قصف بصواريخ مجهولة سقطت عند مُقترباتها.

وجددت تأكيدها على "الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة، وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".

وأوضحت أن "السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجهود في مُلاحَقة المتسببن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال بأمنها".

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وشددت على أنّ "مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".

وأمس الثلاثاء، أكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق (تتبع للدفاع) في بيان، سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وقالت الخلية إن "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية".

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.