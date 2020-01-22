شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. الفرق بين استقبال الرئيس السيسي في بريطانيا وبين أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 لندن القاهرة - الخليج 365 تداول ناشطون، تسجيلا مصورا، يظهر الفارق بين استقبال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في بريطانيا.

ويظهر التسجيل المصور - يعيد "الخليج 365" نشره - الفرق بين استقبال الرئيس السيسي في بريطانيا وبين قائد قطيع الإخوان أردوغان! Advertisements وبحسب الفيديو لم يظهر احد لدى استقبال أردوغان، فيما ظهر رئيس الوزراء البريطاني عند استقبال الرئيس السيسي. وشدد الناشطون أن كل دولة ليست بحجم مصر.

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