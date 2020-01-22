من بينها دولة عربية و3 أفريقية.. 7 دول جديدة «قيد الضم» لحظر الدخول لأمريكا

دبي - بواسطة محمد فارس تدرس الإدارة الأمريكية، إضافة 7 دول من بينها دولة عربية واحدة ضمن قائمة حظر الدخول لأمريكا، وفق ما نشرته مجلة بولوتيكا الأمريكية (الثلاثاء).

وأكدت المجلة أنه على الرغم من أن قائمة الدول ليست نهائية ويمكن تغييرها، إلا أن الدول التي يدرس أمرها حاليا تشمل كلا من السودان الدولة العربية الوحيدة، إلى جانب 3 دول أفريقية هما نيجيريا وتنزانيا وأريتريا، بالإضافة إلى بيلاروسيا وميانمار (المعروف أيضا باسم بورما) وقيرغيزستان.

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وأكدت المصادر أن الدول المفروض عليها حظر مسبق سيتم التجديد لها في القائمة، بالإضافة إلى التوسع في تلك الدول، لكنه خلافا للقيود المفروضة فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول الـ7 الإضافية، بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها، ولكن ليس بالضرورة أن يمنع جميع مواطني تلك الدول تماما من دخول الولايات المتحدة.

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وأصدر الرئيس دونالد ترمب أول حظر على السفر قبل 3 سنوات (27 يناير عام 2017)، الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين، وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من 7 دول شملت إيران، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن، فنزويلا، وكوريا الشمالية، وقد أزيلت تشاد من القائمة في أبريل الماضي، بعد أن أعلن البيت الأبيض، أنها قامت بتدابير أمنية أدت إلى تحسن وضعها.

وكانت وكالة أسوشيتد برس نقلت على لسان مسؤولين أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من اتخاذ التدابير اللازمة النهائية بخصوص القائمة.

وأكد ترمب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال من دافوس أنه يحاول إضافة دول إضافية إلى حظر السفر، لكنه رفض إدراج الدول، حسبما نقلت الوكالة.

كما رفض المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي تأكيد أي تفاصيل حول خطط لتوسيع حظر السفر، لكنه دافع عن الأمر الأصلي في بيان نص على أنه «المنطق السليم والأمن القومي يفرضان أنه إذا رغبت دولة ما في المشاركة الكاملة في برامج الهجرة الأمريكية، فيجب عليها أيضا الامتثال لجميع تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب، لأننا لا نريد استيراد الإرهاب أو أي تهديد للأمن القومي إلى الولايات المتحدة».