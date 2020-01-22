شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان للتصدى لمراكز الصيانة الوهمية: "تمارس الغش والتدليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون بمحافظة المنوفية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول انتشار ظاهرة الإعلانات التليفزيونية فى الآونة الأخيرة لمراكز الصيانة الوهمية أو ما تسمى بمراكز صيانة غير مرخصة مستغلين أسماء أشهر مراكز الخدمة المحلية والعالمية، مما يعد غشاً و تدليساً على المستهلك المصرى، ونشر أرقام تليفونية للتواصل لتكتمل أركان جريمة الغش التجارى والنصب.

وأوضح "بركات"، فى طلب الإحاطة، أن هذه الإعلانات هى لمراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك، تؤدى مثل هذه المراكز الوهمية إلى انتعاش اقتصاد بير السلم وركود السوق الاقتصادي الرسمي وإلحاق الضرر بالعمالة الفنية الماهرة وإساءة سمعتهم التي اكتسبوها من خلال التدريب بمراكز الإعداد الفني المتخصص للشركات ذات العلامات التجارية المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه المراكز تعتمد على بيع قطع غيار غير أصلية، تؤدى إلى حدوث ضرر للمستهلك، عند استخدام المنتج من الشركة الأصلية، مما يتسبب فى خسارة الشركة عملائها وسمعتها فى الأسواق، وبالفعل يتم اتخاذ إجراءات قانونية ولكن دون جدوى، فلم تتخلص الأسواق المصرية من كابوس مراكز الصيانة المزيفة، موضحا أنه في عام 2015، أحال جهاز حماية المستهلك 37 قناة فضائية ومركز خدمة إلى النيابة العامة نظرًا لقيامها بالإعلان عن مراكز خدمة وصيانة لإحدى العلامات التجارية المشهورة بزعم أنهم وكلاء معتمدون لها على غير الحقيقة، ورغم ذلك تستمر هذه الإعلانات.

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وأضاف أنه خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها كل من جهاز حماية المستهلك، وهيئة الرقابة الصناعية، تبين أنه ‏بنسبة 90% يتم بثها عبر القنوات غير المشهورة، ونسبة 10% من الإعلانات المضللة تستخدم ‏لافتات تحمل نفس الاسم التجارى المعتمد.‏

وطالب النائب فايز بركات بتكثيف إجراءات التوعية للمواطنين بكيفية التعامل مع مراكز الصيانة، عن طريق الإعلانات، مشيدا بالقانون الجديد لحماية المستهلك، لكونه يعطي المستهلك صلاحيات أقوى من ذي قبل، ويلزم مراكز الصيانة بتعريف المواطن ماهية العيب الموجود بالمنتج، وطالب بتفعيل دور الرقابة من جميع الأجهزة المعنية لحماية المستهلك من عمليات الغش التجاري عبر شاشات التليفزيون.