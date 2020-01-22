مصرع شخص في حادث طرق قرب كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه في حادث طرق ذاتي وقع على شارع رقم 5 قرب مفرق "بركان" بمحاذاة مدينة كفر قاسم صباح اليوم، الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّ "لمركز تلقى بلاغًا قرابة الساعة 09:42 حول اصطدام مركبة تجارية بجدار أمان على شارع رقم 5 قرب مفرق بركا ن، ووصل أفراد الطاقم الطبي وللأسف أقرّوا وفاة المصاب في المكان متأثرًا بإصابته البالغة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير، وجرى إغلاق مسلك من الشارع ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

يشار إلى أن 15 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية. وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.