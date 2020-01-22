الناصرة: اتهام شاب بحيازة مسدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد شخص (40 عاما) من الناصرة، نسبت إليه حيازة سلاح وعرقلة شرطي خلال القيام بعمله. وأرفقت النيابة إلى جانب لائحة الاتهام طلب تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده. وأوضحت الشرطة في البيان الذي عممته اليوم الأربعاء، أنها كانت قد "اعتقلت الشاب يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري في ساعات المساء، بعد أن داهمت بيته في الناصرة بعد نشاط سري، في أعقاب شبهات بأنه يوجد سلاح في المنزل. وطالب أفراد الشرطة الشاب بالتعريف بنفسه، لكنه أخرج مسدسا من المركبة التي كانت تقف بالقرب من البيت وبدأ بالهرب جريا على الأقدام. وطارده أفراد الشرطة الذين أخرجوا مسدساتهم فيما كان يحمل المسدس خلال المطاردة. وحاول الشاب التخلص من المسدس أثناء المطاردة وألقاه خلال محاولة الفرار، بيد أن الشرطيين اعتقلوه وضبطوا السلاح وهو مسدس من نوع CZ".

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