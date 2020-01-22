ديربي لندن: آرسنال يقتنص تعادلا مثيرا من تشلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتنص نادي آرسنال تعادلا مثيرا بالنتيجة 2-2 مع مضيفه تشلسي في ديربي لندن، بعد مباراة نارية ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الليلة الماضية.
وبدأت الإثارة مبكرا على ملعب ستامفورد بريدج بعد أن طرد حكم المباراة مدافع آرسنال، ديفيد لويز، في الدقيقة 26 من عمر المباراة، وبعدها بدقيقتين فقط استهل تشلسي أهداف المباراة من ضربة جزاء سجلها لاعبه الإيطالي غورغينهو.
وعلى الرغم من النقص العددي نجح البرازيلي، غابرييل مارتينيلي، في تسجيل هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 63.
واستعاد الإسباني، سيزار أزبيليكويتا، تقدم تشلسي بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 84، بيد أنه لم يهنأ بالتقدم سوى ثلاث دقائق فقط إذ أحرز مواطنه، هيكتور بيليرين، هدف التعادل للمدفعجية.
وبهذا، رفع آرسنال رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم من المركز الثالث عشر إلى العاشر، بينما ارتفع رصيد تشلسي إلى 40 نقطة محتلا المركز الرابع.
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