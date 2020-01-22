الزعتر: إيران وتركيا دولتان مارقتان ولا بد من التحرك لإيقاف عبثهما بالمنطقة

الأربعاء 22 يناير 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن إيران و تركيا دولتان مارقتان.



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وأضاف الزعتر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي لتفعيل أدوات الضغط على إيران وتركيا لإجبارهما على إحترام النظام الدولي ، وإيقاف ما تقوم به الدولتان من عبث بأمن واستقرار المنطقة لتحقيق طموحاتهم الفوضوية والتخريبية.

وأضاف، في تغريدة أخرى: أردوغان الذي يحلم بعودة العثمانية، لن ينسى أن السعودية وضعت الدولة العثمانية تحت أقدامها وكسرت مخططاتها التوسعية، ولذلك هو يحاول بحقد أعمى استهداف المملكة لأنه يدرك أن لا عودة للعثمانية في ظل وجود السعودية