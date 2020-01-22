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شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: قطر تمول الجماعات المتطرفة وتركيا تواصل تدخلها في شئون سوريا وليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن قطر تمول الجماعات المتطرفة مثل تنظيم حزب الله، ووسائل إعلامها تروج لخطاب الكراهية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الجبير أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي كرست جلسة خاصة بهذه المناسبة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وتابع الجبير في كلمته: "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم"، مشيرا إلى أن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات مهمة لصالح المرأة في مختلف القطاعات وتمكينها من حقوقها.
وقال الجبير: "نريد وضع حد لكل تطرف لوضع نظام التسامح، وأن يرى العالم مجتمعنا مجتمعًا حديثا ومتسامحًا، ونأمل الإسراع في عملنا للمضي قدما لصالح السعوديين".
وأردف: "إننا نقف على نتائج سياستنا وحيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الأجنبية وزيادة في عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مما يعكس ثقة فعلية في عملية الإصلاح ".
وجرى نقاش بين الجبير والنواب الأوروبيين، حيث تطرق لعدد من المسائل التي تتعلق بالوضع الإقليمي والموقف في اليمن وملف حقوق الإنسان.
وقال إن المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسًا لأي أحد وإنما نحن أصدقاء وحلفاء، ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون المعلومات والمعطيات الكافية .
وحول تركيا قال الجبير: "إن تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية، ولكنها تتدخل في شؤون سوريا وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها وأن تكون عضوًا مسؤولًا يسهم في الاستقرار"
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