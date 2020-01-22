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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد ميليشيا الباسيج الإيراني في خوزستان والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
لقي قائد ميليشيا الباسيج الإيرانية في مدينة دارخوين بمحافظة خوزستان، عبدالحسين مجدمي، مصرعه برصاص مسلحين مجهولين اليوم الأربعاء .
وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه رسمية) اليوم أن أفرادا ملثمين (لم تحدد أعدادهم) أطلقوا الرصاص مباشرة على مجدمي وأردوه قتيلا.
ونقلت عن موقع إخباري محلي أن المسلحين المجهولين استهدفوا منزل مجدمي بساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في مدينة دارخوين.
ومليشيا "الباسيج" هي قوة شبه عسكرية من المتطوعين يسيطر عليها مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ولم ترد أنباء حتى الساعة 8:05 ت.غ عن سقوط قتلى آخرين، بينما لم يعلق أي مسؤول رسمي أيضا بشأن الهجوم المسلح.
وتعد مدينة دارخوين مركز مقاطعة شادكان الواقعة في محافظة خوزستان، وتقع في منتصف الطريق الرابط بين الأحواز وعبادان، ويبلغ عدد سكانها قرابة 15 ألف نسمة.
ويأتي استهداف مجدمي بعد نحو أسبوعين على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لمليشيات "الحرس الثوري" المصنف إرهابيا، وأبو مهدي المهندس القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" وآخرين، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العراق.
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