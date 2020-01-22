شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يبحث مع غراندي الوضع الإنساني في اليمن والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يناير 2020 التقى السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي .

ووفق وكالة "واس" الرسمية فقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافةً إلى الوضع الإنساني في اليمن وكيفية رفع المعاناة عن الشعب اليمني خاصةً وأن المملكة تعد أكبر مانح لخطة الاستجابة الانسانية باليمن.

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