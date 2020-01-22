شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في الجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يناير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 22/كانون الثاني/2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة عنبرة التابعة لمديرية المتون بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وتشهد جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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